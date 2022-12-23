بيلاروسيا تتسلم دفعة من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي تور- إم 2 ك من روسيا

أعلن رئيس الإدارة الرئيسية للشؤون الأيديولوجية في وزارة الدفاع البيلاروسية ليونيد كاسينسكي، اليوم الجمعة، تسلم بيلاروسيا دفعة أخرى من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية "تور- إم 2 ك" من روسيا.



وقال كاسينسكي -في تصريح أوردته وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية- "إنه تم تسليم دفعة الأسلحة في إطار الاتفاقية الحكومية الدولية القائمة بين البلدين بشأن التعاون التكنولوجي العسكري".



وأشار إلى أن أنظمة الصواريخ سيتم تسليمها إلى وحدات الجيش المعينة في غضون الأيام القليلة المقبلة وتم تدريب العاملين على تشغيل الأنظمة فعليا.



وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي "تور- ام 2 ك" تمثل أداة فعالة لإسقاط أنواع مختلفة من الأهداف الجوية بما في ذلك الأهداف عالية السرعة ومنخفضة السرعة في نطاق واسع بما فيه الكفاية من الارتفاعات.



كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد - خلال زيارته الماضية إلى بيلاروسيا - أهمية التعاون العسكري بين روسيا وبيلاروس، مضيفا على ضرورة التوريد المتبادل للأسلحة والابتكارات والإنتاج والتطوير المشترك لهما.