«فيصل الإسلامي» يتفاوض لشراء حصص بنكي «الأهلي» و«مصر» في «جى أى جى» مصر- حياة تكافل

يتفاوض بنك فيصل الإسلامى مع بنكى الأهلى المصرى ومصر لشراء أسهمهما فى شركة «جى أى جى» مصر ــ حياة تكافل مقابل 100 مليون جنيه، تبعا تصريحات مصادر مطلعة.

وحسب المصادر التى تحدثت لــ«مال وأعمال ــ الشروق» فإن فيصل الإسلامى يسعى إلى تعزيز مساهمته فى الشركة؛ حيث يمتلك حاليا 9.2% من أسهم حياة تكافل، فى حين يمتلك بنكا الأهلى المصرى ومصر نحو 16% مناصفة بواقع 8% لكل بنك وبتخارج البنكين تصبح حصة فيصل الإسلامى 25.2% ثانى أكبر مساهم فى الشركة.

ويضم هيكل مساهمين فى «جى أى جى» مصر ــ حياة تكافل كلا من شركة الخليج للتأمين بحصة 61,3% وبنك فيصل الإسلامى 9,2% وبنك مصر 8% والبنك الأهلى المصرى 8% وميد بنك 8,3% والصندوق الاجتماعى 5,2%.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت فى نوفمبر الماضى على زيادة رأسمال الشركة المدفوع إلى 275 مليون جنيه والمرخص 500 مليون جنيه، كما وافقت الجمعية العمومية للشركة فى نوفمبر الماضى على زيادة رأسمالها المدفوع إلى 325 مليون جنيه وتقرر تمويل الزيادة البالغة 50 مليون جنيه من الأرباح المحققة خلال العام المالى الماضى.

وفى تصريحات سابقة أشار محمد عاكف، مساعد العضو المنتدب للشئون المالية بشركة جى أى جى للتأمين مصر حياة ــ تكافل، إلى ارتفاع استثمارات الشركة إلى 2.27 مليار جنيه فى الربع الأول من العام المالى 2023 ــ 2024 ارتفاعا من 2.1 مليار جنيه، أوضح أن الجمعية العمومية اعتمدت خلال اجتماعها المركز المالى للشركة خلال العام المالى الماضى 2023/2022، والذى شهد تحقيقها 10% نموا بمحفظة أقساطها لتصل إلى 1.22 مليار جنيه.