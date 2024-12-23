وفد قطري رسمي رفيع المستوى يصل دمشق لعقد لقاءات مع المسئولين السوريين

قال مستشار رئيس مجلس الوزراء القطري والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري، إن وفدًا قطريًا رفيع المستوى وصل إلى دمشق، لعقد لقاءات مع المسئولين السوريين.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين: «وصل إلى دمشق قبل قليل، على متن أول طائرة للخطوط الجوية القطرية تحط في مطار العاصمة السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد، الدكتور محمد الخليفي، على رأس وفد قطري رسمي رفيع المستوى؛ لعقد مجموعة من اللقاءات مع المسئولين السوريين، وتجسيداً للموقف القطري الثابت في تقديم كل الدعم للأشقاء في سوريا».

والسبت الماضي، أعادت قطر فتح سفارتها في دمشق، بعد 13 عاما من إغلاقها في بداية الحرب الأهلية السورية، في الوقت الذي تسعى فيه حكومات أجنبية إلى إقامة علاقات مع الحكام الجدد للبلاد.

وشاهد صحفي في وكالة «فرانس برس»، علم قطر مرفوعاً فوق مبنى السفارة، ما يجعلها الدولة الثانية، بعد تركيا، التي تعيد فتح سفارتها رسميًا، منذ أن أطاحت الفصائل المسلحة بالرئيس بشار الأسد من السلطة، في وقت سابق من هذا الشهر.

والأسبوع الماضي، وصل وفد دبلوماسي قطري، إلى سوريا لإكمال إجراءات افتتاح السفارة القطرية في دمشق.

وجدد الوفد، خلال لقاءاته مع حكومة تصريف الأعمال السورية، التزام قطر الكامل بدعم الشعب السوري، كما ناقش مع الجانب السوري سبل تعزيز انسياب المساعدات الإنسانية القطرية