تعليق الرحلات من وإلى مطار دمشق حتى الأول من يناير

أعلن مطار دمشق الدولي، اليوم الإثنين، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار حتى الأول من يناير 2025، مع استثناء الرحلات التي تحصل على إذن خاص من هيئة الطيران المدني السورية.

وجاء في بيان المطار، الذي نقلته «روسيا اليوم»: «تم تعليق جميع الرحلات الجوية حتى الأول من يناير، باستثناء الرحلات التي حصلت على تصاريح خاصة».

وفي وقت سابق، أوقف أكبر مطارين في سوريا في دمشق وحلب عملياتهما حتى 18 و17 ديسمبر على التوالي، بعد سيطرة المعارضة المسلحة على المدينتين.

وفي وقت لاحق، جاء في إشعار منفصل أن مطار دمشق لن يخدم الرحلات الجوية حتى 24 ديسمبر، ولن يُسمح للرحلات الجوية إلا بتصاريح خاصة.

وأُجريت أول رحلة تجريبية من دمشق إلى حلب في 18 ديسمبر.