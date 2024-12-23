فريق الطب العلاجي يتفقد مستشفى أبو تشت الجديدة استعدادًا للتشغيل المبدئي

قام فريق الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة قنا، اليوم، بزيارة تفقدية لمستشفى أبو تشت الجديدة، بهدف متابعة جاهزية الأقسام والغرف المقرر تشغيلها، وفحص البنية التحتية، والإشراف على إجراءات الاستلام الإداري للمستشفى.

أكد وكيل وزارة الصحة بقنا، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، أن الفريق أجرى مراجعة شاملة لجميع غرف المستشفى، مع تنظيم الأدوار لضمان سير العمل داخل المبنى.

وأوضح أن المستشفى، التي تم إنشاؤها وفقًا لأحدث المعايير التشغيلية، ستوفر مجموعة واسعة من الخدمات الطبية، تشمل التخصصات العلاجية المختلفة، العمليات الجراحية، العناية المركزة، الحضانات، المعامل، الأشعة، وحدة الغسيل الكلوي، غرف العزل، المشرحة، العيادات، بالإضافة إلى مسجد.

وأشار إلى أن المستشفى الجديدة تهدف إلى تقديم رعاية صحية شاملة ومتميزة لسكان مركز أبو تشت والمناطق المجاورة، موضحًا أن المبنى يمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 11 ألف متر مربع، منها حوالي 4 آلاف متر مربع مخصصة للمباني التي تضم ستة طوابق.

كما أكد أن المستشفى مزودة بأحدث أنظمة الأمان والحماية المدنية، وأنظمة الإطفاء، وشبكة الغازات الطبية والأكسجين، بما يلبي أعلى معايير السلامة والجودة في تقديم الخدمات الصحية.