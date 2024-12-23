نتنياهو يتحدث عن صفقة تبادل الأسرى مع حماس ويتوعد إيران والحوثيين

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، عن تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، ووجّه تحذيرات إلى إيران وجماعة الحوثي، قائلا إنه يغيّر وجه الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو خلال كلمة في الكنيست الإسرائيلي "نقوم باتخاذ إجراءات مهمة على كل المستويات لإعادة الاسري".

وكشف أن هناك تقدما بشأن الصفقة "سببه أمور، منها أن (زعيم حركة حماس يحيى) السنوار لم يعد بيننا، وكذلك الضربات التي نوجهها لحماس".

لكنه قال إنه ليس متأكدا من الوقت اللازم لإتمام صفقة التبادل، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

وجاء في كلمته "هناك تقدم في ملف صفقة استعادة المختطفين، لكن لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر".

وأضاف "لن أكشف لكم عن تفاصيل المفاوضات والإجراءات التي نقوم بها".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي -الذي يخضع للمحاكمة في قضايا فساد- "لن نتيح لأي إرهابي التمركز على حدودنا، وكما قلت: نحن نغير وجه الشرق الأوسط، وهذا أمر يسعد أصدقاءنا".

تدمير محور الشر"

وبخصوص إيران، قال إن عليه إزالة تهديدها ومنعها من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف "هجومنا على اليمن لن يكون الأخير، وسنواصل تدمير محور الشر الإيراني".

وكانت إسرائيل شنت مؤخرا هجوما عنيفا على اليمن هو الثاني من نوعه منذ بدء جماعة الحوثي قبل عام قصف وسط إسرائيل واستهداف السفن المرتبطة بها تضامنا مع قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أدت حتى الحين إلى سقوط أزيد من 150 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم نساء وأطفال، إلى جانب تدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية وتهجير وتجويع السكان.



