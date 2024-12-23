الفئران تغزو ملعب مانشستر يونايتد أولد ترافورد

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كشفت تقارير صحفية بريطانية، مساء اليوم الإثنين، عن غزو مفاجئ من قبل الفئران إلى ملعب مانشستر يونايتد «أولد ترافورد»، معقل الشياطين الحُمر العريق.

أكد الصحفي مايك كيجان، العامل بصحيفة «ديلي ميل» البريطانية الشهيرة، أنه تم اكتشاف غزو من قبل الفئران في ملعب أولد ترافورد معقل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضاف بأنه تم كشف ذلك الأمر خلال زيارة حديثة من قبل مفتشي النظافة في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، من 6 انتصارات و4 تعادلات و7 هزائم.