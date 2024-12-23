كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "سراب"، عن البرومو التشويقي والبوستر الرسمي، استعدادا لانطلاقه خلال النصف الأول من شهر يناير المقبل.

مسلسل "سراب" مكون من 10 حلقات، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، وهو مستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity.

تنطلق الأحداث من واقعة اختفاء طفل يبلغ من العمر سبع سنوات بشكل مفاجئ، مما يدخل والداه في حالة من الصدمة واليأس.

يعود الطفل سالمًا، لكن الغموض يبقى حول ما حدث. التحقيق يكشف علاقات معقدة وأسرارًا دفينة، مما يجعل الجميع يواجهون صراعات أخلاقية ومفاجآت غير متوقعة.

يقوم ببطولة مسلسل "سراب" الفنانين خالد النبوي، ويسرا اللوزي، وهاني عادل، ونجلاء بدر، وجيهان الشماشرجي، ومحمد كيلاني، وإنجي المقدم، ودياموند بو عبود، وهو من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال.