شرطة نيويورك تعتقل مشتبه به في وفاة امرأة عُثر عليها محترقة في عربة مترو

ألقت شرطة مدينة نيويورك القبض على مشتبه به تعتقد أنه على صلة بمقتل امرأة عثر عليها محترقة في قطار أنفاق في وقت مبكر من صباح يوم الأحد.

وتعتقد الشرطة أن المرأة كانت نائمة في القطار المتوقف قبل أن يشعل فيها رجل لا تعرفه النار عمدا.

وتمكنت الشرطة من القبض على المشتبه به بعد تلقي تقرير من ثلاثة طلاب في المدرسة الثانوية الذين تعرفوا على الرجل. وكان هؤلاء قد رأوا صورا للمشتبه به تم التقاطها من كاميرات المراقبة والكاميرات المثبتة على الجسم الخاصة بالشرطة، والتي تم توزيعها على نطاق واسع من قبل الشرطة.

وقالت مفوضة شرطة مدينة نيويورك، جيسيكا تيش: "لقد أظهر سكان نيويورك مرة أخرى تعاونهم". ووصفت القضية بأنها "إحدى أكثر الجرائم شناعة التي يمكن أن يرتكبها شخص ضد إنسان آخر".

وأوضحت تيش أن المشتبه به والمرأة، اللذان لم تحدد هويتهما بعد، كانا يركبان قطار الأنفاق دون أن يتفاعلا مع بعضهما البعض حتى نهاية الخط في بروكلين في حوالي الساعة 7:30 صباحا.

وبعد توقف القطار، أظهرت كاميرات المراقبة من داخل القطار أن الرجل "اقترب بهدوء" من الضحية التي كانت جالسة دون حركة، وربما كانت نائمة، وأشعل النار في ملابسها باستخدام ما بدا أنه ولاعة. ثم "اشتعلت ملابس المرأة بالكامل في غضون ثوانٍ"، وفقا لما ذكرته تيش.

ولا تعتقد الشرطة أن الرجل والمرأة كانا يعرفان بعضهما البعض.

ورأى رجال شرطة كانوا يقومون بدورية روتينية في محطة مترو أنفاق كوني آيلاند-ستيلويل أفينيو تصاعد دخان قبل أن يكتشفوا المرأة والنيران تمسك بها في منتصف القطار، وبعد إخماد الحريق، أعلن أفراد الطوارئ الطبية وفاة المرأة في مكان الحادث.