الكويت ترحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن

رحبت الكويت، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم الثلاثاء في مسقط عاصمة سلطنة عمان، بشأن تبادل الأسرى في اليمن، مؤكدة أنه خطوة مهمة وإيجابية نحو بناء الثقة وتعزيز مسار السلام والاستقرار في اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن الكويت تثمن الجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها سلطنة عمان والسعودية إلى جانب الجهود المقدرة لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وجددت موقف الكويت الداعم لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق نحو السلام والتنمية.

وشهدت مسقط، توقيع اتفاق بين وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ووفد جماعة الحوثي يقضي بتبادل الأسرى والمحتجزين وفق قاعدة "الكل مقابل الكل"، ومن ضمنهم سبعة أسرى سعوديين.