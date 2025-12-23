تعليم الغربية ينظم السمينار الدوري الأول لشهر ديسمبر لدعم الإبداع والابتكار في التعليم

نظمت وحدة التواصل ودعم المعلمين بالغربية، السمينار الدوري الأول لشهر ديسمبر ضمن مبادرة «مشروعي متميز»، وذلك بحضور لجنة من الخبراء والمتخصصين، الدكتورة مرفت فايد، مدير إدارة التدريب والتواصل والدعم، الدكتورة سحر جزر، موجه عام التربية النفسية، الدكتورة سناء الحبال، موجه عام رياض الأطفال، الدكتور خالد ربيع العشماوي، مسئول شؤون تقويم الأداء المهني، وزينب مصطفى، مسئول التطوير التكنولوجي بالمديرية، الدكتورة صباح توفيق، عضو إدارة التدريب بالمديرية، ونسيبة موسى دياب، موجه أول اقتصاد منزلي بالمديرية.

شهد السمينار حضور متسابقين متميزين في مجالات الرياضيات، والاقتصاد المنزلي، والتربية الفنية، والتنمية المستدامة، واللغة الألمانية، من الإدارات التعليمية بشرق طنطا، وشرق المحلة، وزفتى، وغرب المحلة.

وخلال اللقاء تم عرض ومناقشة المشروعات المتميزة، وتبادل الخبرات، وتقديم التوجيهات الداعمة لتطوير الأفكار وتحويلها إلى نماذج تطبيقية ناجحة، منها مشروعات لتطوير التعليم، ومشروع لعبتي مذاكرتي، لتحويل التقييم إلى لعبة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومشروع بيئي مسرحي حول حق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة، ومشروع لتنمية قدرات الطلاب في اللغة الألمانية، ومشروع لريادة الأعمال والمشغولات اليدوية.

من جانبه، أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإبداع في التعليم، وتطوير مهارات المعلمين والطلاب بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، مشددا على استمرار دعم الوزارة لمثل هذه الفعاليات التي تسهم في بناء جيل مبتكر وقادر على المنافسة.