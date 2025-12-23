مرموش رجل مباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم أفريقيا 2025

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تُوِّج عمر مرموش، نجم منتخب مصر، بجائزة رجل مباراة الفراعنة أمام زيمبابوي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ونجح منتخب مصر في الفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أُقيمت مساء الأربعاء على ملعب أدرار، ضمن منافسات البطولة التي تستضيفها المغرب.

وقدم مرموش أداءً رائعًا طوال اللقاء، وتوّج مجهوده بتسجيل هدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 63 بتسديدة مميزة.

ويتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2025، إلى جانب منتخبات زيمبابوي وأنجولا وجنوب أفريقيا.