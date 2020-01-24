 الرئيس العراقي يؤكد ضرورة احترام السيادة الوطنية وقرار البرلمان بشأن الوجود الأجنبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس العراقي يؤكد ضرورة احترام السيادة الوطنية وقرار البرلمان بشأن الوجود الأجنبي

روما - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 24 يناير 2020 - 8:44 م | آخر تحديث : الجمعة 24 يناير 2020 - 8:44 م

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، على ضرورة احترام السيادة الوطنية وقرار البرلمان بشأن وجود القوات الأجنبية داخل البلاد.

وذكر بيان - لرئاسة الجمهورية أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن "صالح استقبل، اليوم، في روما، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين".

وأكد رئيس الجمهورية بحسب البيان، على "ضرورة احترام السيادة الوطنية وقرار مجلس النواب العراقي بشأن وجود القوات الأجنبية" ، معرباً عن "الشكر لمساهمة إيطاليا المهمة في التحالف الدولي لمحاربة داعش".

ولفت إلى أنه "تم التأكيد على ضرورة دعم استقرار العراق، والعمل المشترك لترسيخ السلم والأمن في العراق والمنطقة".

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