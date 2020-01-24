الرئاسة الفلسطينية تحذر واشنطن من مخالفة الشرعية الدولية قبيل طرح خطتها للسلام مع إسرائيل

حذرت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية مساء الخميس، من أي خطوة تخالف الشرعية الدولية قبيل طرح خطتها للسلام مع إسرائيل.

وأكد الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، على الرفض الفلسطيني القاطع للقرارات الأمريكية التي جرى إعلانها بشأن القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، إلى جانب جملة القرارات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وجدد أبو ردينة "التأكيد على موقفنا الثابت الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال إنه "إذا ما تم الإعلان عن هذه الصفقة بهذه الصيغ المرفوضة، فستعلن القيادة عن سلسلة إجراءات نحافظ فيها على حقوقنا الشرعية، وسنطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال"، مضيفا "نحذر إسرائيل والإدارة الأميركية من تجاوز الخطوط الحمراء".

وأعلنت إسرائيل أن الإدارة الأمريكية استدعت كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس المعارضة بيني جانتس إلى واشنطن الأسبوع المقبل لاطلاعهما على تفاصيل خطة السلام الأمريكية المعروفة بصفقة القرن تمهيدا لطرح الخطة على الملأ ونشر تفاصيلها.

ويقاطع الفلسطينيون الإدارة الأمريكية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إلى المدينة بعد ذلك بأشهر.

وكانت صحيفة" إسرائيل هايوم" كشفت في وقت سابق اليوم أن خطة السلام الأمريكية التي طال انتظارها والمعروفة باسم "صفقة القرن" قد يتم عرضها على مسؤولين إسرائيليين في وقت أقرب من المتوقع، وربما الأسبوع المقبل.

ورغم أن البيت الأبيض لم يؤكد هذا ، إلا أن تقرير "إسرائيل هايوم" الذي يستند إلى محادثات مع كبار المسؤولين في البلدين يشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد أعطى فريق السلام التابع له، بقيادة مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، الضوء الأخضر لإعلان الخطة خلال مراسم تتم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان إن الخطة تسمح بفرض السيادة الاسرائيلية على غور الاردن ومستوطنات في المنطقة (ج) بالضفة الغربية والخاضعة للسيطرة الإدارية و الأمنية لإسرائيل بموجب اتفاق أوسلو المبرم بين الاسرائيليين والفلسطينيين في عام 1993.

وأضافت أن الخطة تسمح بإقامة دولة فلسطنية منزوعة السلاح.

وأفادت القناة 12 التليفزيونية الإسرائيلية إلى قبول جميع مطالب إسرائيل الأمنية في الخطة.

وقالت إن خطة السلام تشمل مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وجعل قطاع غزة منزوع السلاح،ونزع أسلحة حماس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. كما أن الخطة لن تسمح للفلسطينيين بالسيطرة على أي حدود.

كان قد تم الكشف عن المكون الاقتصادي للخطة في يونيو الماضي خلال قمة عُقدت في البحرين، لم تضم مسؤولين من إسرائيل أو السلطة الفلسطينية.

يشار إلى أن البيت الأبيض ردد باستمرار أن الجزء السياسي من الخطة لن يتم كشفه إلا إذا كان الجانبان مستعدين، وتم إرجاء نشره بسبب الجمود المستمر في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان).

وتتجه إسرائيل إلى انتخابات ثالثة في أقل من عام، وذلك في شهر مارس المقبل، بعد انتهاء اقتراعين بدون فائز واضح.