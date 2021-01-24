القبض على أكثر من 2000 روسي في احتجاجات للإفراج عن نافالني

ألقت السلطات الروسية القبض على أكثر من 2100 شخص، مساء اليوم السبت، خلال احتجاجات في روسيا تطالب بالإفراج عن المعارض البارز أليكسي نافالني، وفقًا لمنصة "أو في دي إنفو" التطوعية التي وثقت عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم في جميع أنحاء البلاد.

وقالت "أو في دي إنفو" إن أكبر عدد من الاعتقالات تم في البداية في موسكو، وبلغ حوالي 800 شخص، يليه أكثر من 300 في سان بطرسبرج.

وسجل نشطاء حقوق الإنسان الروس ما مجموعه حوالي 100 مدينة شهدت احتجاز الشرطة لمحتجين.

وتحدث المراقبون عن عشرات الآلاف من المشاركين في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وأعلنت المعارضة عن احتجاجات جديدة في عطلة نهاية الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع حدوث المزيد من الاعتقالات في المساء، وفي موسكو وحدها، ما زال مئات الأشخاص يتنقلون في وسط المدينة بعد حلول الظلام، ودعتهم الشرطة للعودة إلى ديارهم، وتم إغلاق الشوارع.