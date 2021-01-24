التحفظ على 6 أطنان دواجن مجمدة فاسدة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 6،39 طن "دواجن مُجمدة" غير صالحة للاستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام قائد سيارة، بحيازته كمية من لحوم الدواجن فاسدة قبل ترويجها بالأسواق.

تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر على 6،39 طن "دواجن مُجمدة" غير صالحة للاستهلاك الأدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ولعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.