تشيلسي يحدد بديل لامبارد

أفادت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي تبحث في الوقت الحالي عن بديل فرانك لامبارد، المدير الفني للفريق تحسبًا لإقالته المحتملة بشدة بعد سلسلة النتائج السلبية التي سقط فيها الفريق مؤخرًا.

وأوضحت صحيفة ميرور البريطانية أن إدارة تشيلسي بقيادة رومان أبراموفيتش غير راضية عن نتائج الفريق الأخيرة، مُشيرةً إلى أنها استقرت على المدير الفني المقبل للبلوز، في حالة إقالة فرانك لامبارد من قيادة الفريق.

وأشار التقرير إلى أن أبراموفيتش لا يقبل أن يكون الفريق في مركز غير مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، خاصةً بعدما تم إنفاق ما يزيد عن 200 مليون إسترليني على التعاقدات خلال الصيف الماضي.

وذكرت الصحيفة أن إدارة تشيلسي معجبة ببريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي الحالي، وتنوي تقديم عرض مغرٍ له من أجل الرحيل عن قلعة الذئاب وخلافة لامبارد في منصب المدير الفني للبلوز، إلا أن التقرير نفسه أوضح أن مدرب ليفربول السابق لن يوافق على ترك فريقه قبل الصيف المقبل.

وتلقى تشيلسي 5 هزائم في آخر 8 مباريات، وتراجع إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، لتتحول آمال الفريق في إمكانية التتويج بالبريميرليج هذا الموسم إلى كابوس حقيقي.