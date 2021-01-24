بايدن يجري محادثات مع جونسون في أول مكالمة رئاسية مع زعيم أوروبي

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أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في أول مكالمة للرئيس الأمريكي مع زعيم أوروبي منذ تنصيبه.

وتحدث الزعيمان عن الوباء وتغير المناخ والأمن والتجارة.

وكتب جونسون عبر صفحته على تويتر أنه من "الرائع" التحدث إلى الرئيس بايدن. وكتب مساء السبت: "أتطلع إلى تعميق التحالف طويل الأمد بين بلدينا في الوقت الذي نقود فيه انتعاشًا أخضر ومستدامًا من كوفيد-19".

قال متحدث باسم داونينج ستريت إن جونسون رحب بقرار بايدن إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج "كوفاكس" لضمان الوصول العادل للقاحات.

وقال المتحدث إنهما ناقشا أيضًا فوائد اتفاقية التجارة الحرة المحتملة، وأعرب جونسون عن التزامه بحل القضايا التجارية في أسرع وقت ممكن.

وأشاد جونسون بإجراءات بايدن المبكرة بشأن معالجة تغير المناخ.

وبناءً على تاريخ التعاون الأمني ​​والدفاعي بين بلديهما، أعاد القائدان الالتزام بتحالف حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وتعزيز حقوق الإنسان وحماية الديمقراطية.

وقال البيت الأبيض يوم السبت إن بايدن تحدث أيضا مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وناقش الزعيمان الهجرة من بين مواضيع أخرى وأوضح بايدن خطته لعكس سياسات الهجرة للإدارة السابقة.

ويخطط بايدن لإبطاء الهجرة غير الشرعية من خلال تقديم المساعدة للدول مصدر المهاجرين، من بين تدابير أخرى.

كما يخطط لتمهيد الطريق لملايين المهاجرين في الولايات المتحدة ليصبحوا مواطنين.

وناقش بايدن أيضًا مع لوبيز أوبرادور مكافحة الجائحة، وفقًا للتقارير.