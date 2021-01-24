طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة "مصباح علاء الدين"، والذي يشاركه الغناء فيها الطفل السورى محمد جنيد، من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوي.

وتقول كلمات الأغنية: "من صغري كنت شايف وانا بلمس النجوم، ولا عمري كنت خايف كل اما أقع بقوم، وحلمت بالبطولة جايلك يا صفوف يا أولي وأدي حلم الطفول، أهو اتحقق في يوم.، ماكانش ليا واسطة مدعكتش الفانوس، بالعكس حلمت حلم كان رؤية مش كابوس.، والناس الطيبين واقفين مستجدعين هما ودعوة أمي مصباح علاء الدين، من تحت الصفر بدأت، سبقت طلعت طفيت النجوم اعدائي يكتروا يختفوا يظهروا مافرقش معايا الهجوم لما انا مش فارق معاك والناس كلها وياك إسأل عيلتك تقولك بنشوفه من وراك".

يذكر أن الفنان محمد رمضان يواصل حاليا تصوير مشاهده في مسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، ويشارك في بطولته الفنانين، عبير صبري، ورياض الخولي، وصبري فواز، وتارا عماد، وعارفة عبدالرسول.