قضت محكمة القضاء الإداري، مساء السبت الماضي، بعدم قبول الدعوى المقامة من كل من هاني سامي وصلاح بخيت المحاميين، لوقف تنفيذ وإلغاء التعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاث نجمات بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهم من الذكور.

انتشرت في بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير حقيقية عن صدور حكم من مجلس الدولة بمنع السيدات دون الأربعين من الإقامة بمفردهن في تلك الأماكن.

وذكر البعض أن الحكم الصادر هو تأييد لتلك التعليمات.

لكن ما حدث بالفعل هو أن الحكم صدر بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، أي أن المحكمة لم تتطرق للموضوع نفسه.

وسوف يطعن أصحاب الدعوى على الحكم في الإدارية العليا مطالبين بإثبات أن التعليمات تمثل قرارا إداريا جديرا بالطعن.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 48010 لسنة 75 قضائية، أن عدد من عضوات المركز المصري لحقوق المرأة، تعرضن في أغسطس 2021، للمنع من الإقامة في بعض الفنادق بالمحافظات، دون مرافق، حيث أخبرهن القائمون على تلك الفنادق أن إدارات المباحث الجنائية بتلك المحافظات أصدرت تعليمات أمنية تحظر بموجبها إقامة السيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، في تلك الفنادق دون أزواجهن أو أقاربهم من الذكور.

وأكدت الدعوى أن تلك التعليمات تتضمن ‎تمييز واضح ومخالفة للدستور والقانون، بالنظر إلى حق النساء دون سن الأربعين في النزول في الفنادق بدون محرم.