يفتتح المخرج السينمائي أحمد عبد الله السيد، بمنطقة الزمالك، 26 يناير الجاري، معرض (مخادعة الوقت)، الذي يكشف فيه عن أعماله في التصوير الفوتوغرافي، والذي من المقرر أن يستمر حتى 16 فبراير، طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.

من المعروف عن أحمد عبد الله السيد شغفه الكبير بالتصوير وجمع الكاميرات العتيقة، والتصوير بالكاميرا الديجيتال والكاميرات القديمة، وفي معرض (مخادعة الوقت)، سوف يحصل الجمهور على فرصة استكشاف فكرة الزمن مرة أخرى، عبر صور التقطها أحمد عبد الله السيد في الفترة من 2010 إلى 2021، حيث يدقق المعرض في فكرة الزمن، مروره وتأثيره على ذاكرتنا، عبر 19 صورة ملونة، ترصد ما يمكن أن تكون ذاكرتنا غفلت عنه أو أهملته مع مرور الزمن، عبر أسلوب اعتمد دمج عدد من الصور المهملة مسبقاً، لمكان وحالة واحدة، لمنحها عمق أكبر وإحساس بتأثير الزمن. الصور في معرض أحمد عبد الله السيد تجمع بصرياً بين أسلوب التعريض المطول، والكرونوفوتروجرافي، الذي يرصد التغيير والتطور المستمر الذي يتسبب فيه.

وبالتزامن مع فعاليات المعرض، يعمل أحمد عبد الله السيد حالياً على تحضيرات الفيلم الجديد 19 ب (اسم مؤقت) من تأليفه وإخراجه، ويقوم بإنتاج الفيلم محمد حفظي، الذي تعاون معه في أفلام سابقة، مثل ميكروفون وفرش وغطا.

أحمد عبد الله السيد مخرج ومصور مصري، أصبح واحداً من الأسماء البارزة في الموجة الجديدة من السينما المستقلة في مصر. درس أحمد عبد الله الموسيقى الكلاسيكية قبل أن يتجه إلى الإخراج السينمائي، ومن أشهر أفلامه هليوبوليس (2009) وميكروفون (2010) وفرش وغطا (2013) وديكور (2015) وليل خارجي (2018).

فاز أحمد عبد الله بالعديد من الجوائز، من بينها جولدن أنتيجون في مهرجان مونبلييه الدولي لسينما البحر المتوسط (سينيميد)، والتانيت الذهبي في أيام قرطاج السينمائية، والتيوليب الذهبي في مهرجان إسطنبول السينمائي الدولي، كما شاركت أفلامه في مهرجانات دولية مرموقة، مثل مهرجان كان السينمائي ومهرجان تورونتو السينمائي الدولي ومهرجان لندن السينمائي ومهرجان دبي السينمائي الدولي ومهرجان سنغافورة السينمائي الدولي ومهرجان ساو باولو السينمائي الدولي.

تنترا جاليري (TINTERA)، تم تأسيسه في 2019 بالقاهرة ولندن على يد زين خليفة وهبة فريد، بهدف تسليط الضوء على التصوير التاريخي والمعاصر في مصر، عبر سلسلة من المعارض والفعاليات والمشروعات البحثية. يحرص الجاليري على تقديم الفنانين المرموقين والواعدين الذين يجعلون القاهرة مصدر الإلهام في أعمالهم الفنية.