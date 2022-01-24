السعودية تطالب مجلس الأمن بالتحرك لوضع حد للسلوك العدواني للحوثيين

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طالبت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي بالتحرك لوضع حد للسلوك العدواني للميليشيات الحوثية في اليمن.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، أن المملكة العربية السعودية تندد بالهجمات الحوثية المتكررة على المناطق المدنية، مشددة على ضرورة وجود تحرك دولي لوضع حد للعدوان مليشيات الحوثي.

وأدانت الخارجية الهجمات الحوثية على السعودية والإمارات وممرات الملاحة الدولية، مؤكدة أن إصرار الحوثيين على تكرار الهجمات يعد تحديا للمجتمع الدولي.

يذكر أن الدفاعات السعودية دمرت، في وقت سابق اليوم، صاروخا باليستيا أطلق باتجاه محافظة ظهران الجنوب، فيما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية لصاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه أراضيها.