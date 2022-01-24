سان جيرمان يفوز على ستاد ريمس ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

عزز فريق باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على ضيفه ستاد ريمس 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز مونبيلييه على موناكو 3 / 2 ونيس على ميتز 2 / صفر ، ونانت على لوريان 4 / 2، وكليرمون فوت على رين 2 / 1، وبوردو على ستراسبورج 4 / 3 ، وآنجيه على تروا 2 / 1.

وسجل أهداف سان جيرمان ماركو فيراتي في الدقيقة 44 وسيرخيو راموس في الدقيقة 62 وووت فايس، لاعب ريمس، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67 ودانيلو بيريرا في الدقيقة 75.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ستاد ريمس عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.