الصحة: لا توجد أي مشكلة في توفر لقاحات كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّه لا توجد أية مشكلة في توفر لقاحات كورونا من كل الأنواع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، اليوم الاثنين، أنّ مصر استقبلت أمس الأحد مليونًا و800 ألف جرعة من لقاح فايزر كهدية من الولايات المتحدة عبر منظومة "كوفاكس".

وفيما أكّد المتحدث توفر اللقاحات، فقد تعهّد بالعمل على ضبط المنظومة الإدارية في عملية التلقيح إذا كانت هناك حاجة لهذا الأمر، وذلك في معرض رده على شكوى (نقلها مقدم البرنامج) من نقص لقاح فايزر في مدينة 6 أكتوبر، وهو ما أعاق حصول عدد من المواطنين على الجرعة الثانية.

واستقبلت مصر أمس، مليونًا و842 ألفاً و750 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "فايزر"، مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جافي".

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا.

وأشار متحدث الصحة، إلى أن الشحنة سيتم توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكداً أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي شملت لقاحات (سينوفاك، وسينوفارم، واسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا) وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.