الزمالك يواجه المحلة في بداية رحلة «الإنقاذ»

يبحث فريق الزمالك عن إنهاء البداية السيئة لمسيرة فريق الكرة في عام 2023، ووضع حد لسلسلة النتائج السلبية التي يتعرض لها، وذلك عندما يحل ضيفاً على غزل المحلة في الخامسة من مساء اليوم على ملعب الأخير ضمن منافسات الأسبوع الـ 15 من الدوري الممتاز.

ويتطلع الزمالك للخروج من دوامة الهزائم والتعادلات التي بدأت بالخسارة من أسوان بهدفين لهدف، ثم التعادل مع الداخلية بهدف لمثله، وسلبيا ضد الاتحاد، قبل أن يودع الأبيض كأس مصر من الدور نصف النهائي على يد بيراميدز، بالنسخة المؤجلة من الموسم الماضي، وأخيرا خسر من الأهلي في قمة الدوري بثلاثية نظيفة.

ويخوض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك تحدٍ جديد من أجل تحسين الأوضاع خاصة أن مجلس الإدارة في اجتماعه مساء أمس الأول أكد أنه وافق بالأغلبية على رحيل المدير الفني، وتوجيه الشكر له على الفترة الماضية، لكن في الوقت نفسه تأجل تفعيل القرار إلى ما بعد مباراة فاركو التي تقام في السادس من فبراير المقبل، أي أن المخضرم البرتغالي لديه 3 مباريات كفرصة أخيرة يعيد فيها تصحيح المسار.

كذلك أعلن مسؤولو الزمالك رفض استقالة أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة، حيث جرى تصويت بين أعضاء المجلس دون رئيسه مرتضى منصور، وعضو المجلس أحمد مرتضى لرفع الحرج عن الأعضاء في تحديد مصير المشرف على الكرة، ليتم رفض استقالته وتأكيد استمراره مع الفريق.

ومن المقرر أيضا أن يستعيدالزمالك جهود الثنائي محمود علاء، المعار للاتحاد، ومحمد شبانة المُعار لسموحة، حيث كان مجلس الإدارة قد أعلن توجيه طلب رسمي للناديين من أجل استعادة الثنائي الدفاعي، كما كشف رئيس النادي عن وجود 3 صفقات سيتم الإعلان عنها قريبا.

وإلى جانب الوضعية الصعبة لفريق الزمالك على مستوى الأداء والنتائج فإن جدول الترتيب أيضاً يزيد من الضغط على أبناء ميت عقبة قبل مواجهة المحلة، إذ يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 26 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر، أما المحلة فله 22 نقطة في المركز السابع، قبل انطلاق منافسات الجولة، الأمر الذي يزيد من أهمية الـ3 نقاط بالنسبة لكل فريق.

ورغم صعوبة لقاءات المحلة بالنسبة للزمالك، إلا أن الفارس الأبيض لم يعرف التعثر سوى في مباراتين بين آخر 10 مواجهات، بواقع مواجهة في كأس رابطة الأندية وأخرى في الدوري، أما آخر المواجهات فاكتست باللون الأبيض بثنائية أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق.

ومن المتوقع أن يبدأ فيريرا بتشكيل يضم كل من: محمد عواد – حمزة المثلوثي – محمد عبدالغني – محمد عبدالشافي – إمام عاشور- عمرو السيسي – نبيل عماد "دونجا" – أحمد مصطفى "زيزو" – يوسف أسامة نبيه – سيف الدين الجزيري.

في المقالب فإن غزل المحلة الذي عزز صفوفه مؤخرا بصفقتين هما حازم مرسي مهاجم الإسماعيلي الشاب وأحمد رضا لاعب وادي دجلة، فيراهن مدربه عبدالباقي جمال على الدفعة المعنوية، بعد التعادل المثير أمام المصري في الدقائق الأخيرة بهدف لمثله.

كذلك كان الغزل قد هزم إنبي بهدف في المباراة السابقة، الأمر الذي عدل وضع الفريق في جدول الدوري بعد 5 مباريات متتالية لم يتذوق فيها طعم الهزيمة.

ومن المتوقع أن يلعب المحلة بتشكيل يضم كل من عمرو شعبان في حراسة المرمى وأمامه معاذ الحناوي ومصطفى العش ومحمد بازوكا ومحمد جابر ومحمود علاءوحميد ماو وأحمد النادري وكريم مصطفى وعبده يحيى وجبريل أوريك، بينما يحتفظ بعناصر أخرى تصنع الفارق مثل خالد الإخميمي وعبدالرحمن أجويرو والسيد الشبراوي والهداف أحمد الشيخ وإبراهيما كونيه.