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أكد مايكل أبيلجرين المدرب المساعد لمنتخب السويد لكرة اليد أن مواجهة منتخب مصر في ربع نهائي بطولة العالم 2023 المقامة ببولندا والسويد ستكون صعبة للغاية.

يصطدم منتخب مصر لكرة اليد في مواجعة صعبة أمام منتخب السويد البلد المستضيف ووصيف بطولة العالم الماضية وذلك في التاسعة مساء غدا الأربعاء في الدور ربع النهائي لبطولة العالم رقم 28 المقامة ببولندا والسويد.

وقال أبيلجرين في تصريحات نقلها موقع " https: handbollskanalen " السويدي عن مواجهة مصر: "لقد رأينا منتخب الدنمارك في مواجهة مصر فكانوا يتمتعون بالقوة والتناغم لذلك كانوا الفريق الأفضل".

وأتم: "مصر لديها قوة هائلة لذلك يجب أن نقاتل كالجحيم أمامهم فمواجهة مصر لا يوجد بها الكثير من الأمور التكتيكية بل قوة هائلة كالجحيم والقتال".

ويسعى منتخب مصر للفوز على السويد والتأهل لنصف النهائي والمنافسة على لقب بطولة العالم وتكرار إنجاز بطولة العالم 2001 بفرنسا التي احتلت بها الفراعنة المركز الرابع كأفضل مركز في تاريخ المشاركات المصرية.

وتواجهت مصر والسويد في 9 مباريات من قبل في كل البطولات شهدت تفوق السويد في 6 مباريات وفوز الفراعنة في مباراتين وتعادل وحيد.