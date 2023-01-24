التشيك تعلن اعتزامها عدم التخلي عن دبابات ليوبارد 2 لصالح أوكرانيا

أعلنت التشيك اعتزامها عدم التخلي لأوكرانيا عن دبابات ليوبارد 2 كانت ألمانيا تعهدت بتقديمها إلى براغ في إطار عملية التبادل الدائري.

وكانت فكرة التبادل الدائري نشأت بعد وقت قصير من اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا وتعني هذه الفكرة أن يقوم أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتوريد أسلحة سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا على أن تحصل هذه الدول بفارق زمني على أسلحة من شركاء آخرين في الناتو لتعويضها عن الأسلحة التي أرسلتها إلى أوكرانيا.

وترجع فكرة هذه العملية إلى أن استخدام الأسلحة الثقيلة السوفيتية الصنع أسهل بالنسبة للجنود الأوكرانيين من استخدام المعدات الغربية التي تعتبر جديدة بالنسبة لهم حيث لا تحتاج القوات الأوكرانية لتدريب إضافي لاستخدام هذه الأسلحة ومن ثم تبدو هذه الطريقة هي أسرع السبل لتوريد مثل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا.

وفي أعقاب لقاء مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، في برلين اليوم الثلاثاء: "ليس من الممكن الآن إرسال دبابات ليوبارد (إلى أوكرانيا) لأننا نحتاج إليها لأمننا".

وتعهدت الحكومة الألمانية بتزويد براغ في إطار عملية التبادل الدائري بـ14 دبابة ليوبارد 2، بالإضافة إلى مركبة قتالية لإصلاح وجر المركبات المعطوبة. وتم تسليم أول دبابة ليوبارد إلى التشيك في ديسمبر الماضي