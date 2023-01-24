تقرير: أمريكا تدرس إرسال دبابات أبرامز القتالية إلى أوكرانيا

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن الإدارة الأمريكية تدرس الآن تزويد أوكرانيا بدباباتها من طراز أبرامز، بعد ذكرها في وقت سابق أن الدبابات لن تكون جزءا من شحنات الأسلحة التي ترسلها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن إدارة (الرئيس جو) بايدن تميل إلى إرسال عدد كبير من دبابات أبرمز إم 1 إلى أوكرانيا وإعلان أن الشحنات قد تأتي خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف التقرير: سيكون الإعلان جزءا من تفاهم دبلوماسي أوسع مع ألمانيا من المقرر أن توافق ألمانيا فيه على إرسال عدد أصغر من دباباتها من طراز ليوبارد 2 كما ستوافق على إرسال المزيد من الدبابات ألمانية الصنع من بولندا ودول أخرى.

وذكر التقرير أن الرئيس جو بايدن وافق على بحث تزويد أوكرانيا بالدبابات في مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس الأسبوع الماضي.