أكد اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي، تواجد قافلة طبية متعددة التخصصات بالمجان، بشوارع وميادين المعادي، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وبالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية، بمركز صحة الأسرة الخبيري.

وأوضح بحيري، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتوصيل أفضل الخدمات الصحية لجميع المواطنين بالمجان، مشيرًا إلى رفع مستوى النظافة داخل المركز ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المواطنين داخل العيادات.

وأشار رئيس حي المعادي، إلى التعاون مع هيئة النظافة والرصد البيئي، لمراجعة مستوى النظافة ورفع مخلفات القمامة ومخلفات الصناديق بشارع 216 بنطاق الحي، منوهًا برفع مخلفات القمامة وتجريد الأتربة بمحيط شوارع 84 و15 بسرايات المعادي.