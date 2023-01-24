ألمانيا لن تعرقل تصدير دبابات ليوبارد2 إلى أوكرانيا

وقالت بيربوك الأحد إن بولندا، التي اشترت دبابات ألمانية من هذا الطراز، لم تطلب منها إذنا لتصديرها إلى أوكرانيا.

وأضافت، أثناء حديث أدلت به لتلفزيون إل سي آي فرانس: "حتى هذه اللحظة، لم يوجه إلينا هذا السؤال. لكن إذا طُلب منا ذلك، لن نقف في طريق تحقيقه".

وقال ماتيوش مورافيتسكي، رئيس وزراء بولندا، إن حكومته سوف تطلب تصريحا من برلين. لكنه شدد أيضا على أن بولندا سوف ترسل الدبابات إلى أوكرانيا حتى لو لم تحصل على إذن رسمي من ألمانيا.

وقال مورافيتسكي: "حتى لو لم نحصل على الموافقة في نهاية المطاف، فسوف نسلم دباباتنا، نحن ودول أخرى، إلى أوكرانيا، في إطار تحالف صغير".

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن ألمانيا لن تمنع دول أوروبا من تصدير دبابات الليوبارد إلى أوكرانيا.

وأضاف أن المناقشات حول دعم أوكرانيا ينبغي ألا تتناول قضية الدبابات فقط.

وفي مقابلة مع بي بي سي الاثنين، ناشد وزير خارجية أوكرانيا جميع الدول التي لديها استعداد لإرسال ليوبارد2 إلى أوكرانيا أن تتقدم "رسميا وفورا بطلب الإذن من الحكومة الألمانية يسمح لها بتسليم هذه الدبابات لأوكرانيا".

وقال كوليبا: "هذه الخطوة سوف توضح الموقف، وسوف نعرف موقف ألمانيا. إنه أمر نحتاج إلى تنفيذه فورا، وساعتها سوف يتضح كل شيء".

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية الاثنين إن بلاده لم تتلق أي طلبات للتصريح بتسليم دبابات ليوبارد2 إلى أوكرانيا.

وقال مارسين برزيداتش، مستشارة الشؤون الخارجية للرئيس البولندي، إن الرئيس رحب بتصريحات بيربوك، لكنه يريد التأكيد على الموقف الألماني على لسان المستشار الألماني أولاف شولتز.

رغم ذلك، تريد وارسو من برلين ودول حلف شمال الأطلسي إرسال دبابات ليوبارد2 هي الأخرى إلى كييف لأنها المسؤولون الحكوميون يرون أن 14 دبابة من هذا الطراز سيكون لها أثر محدود على القدرات القتالية الأوكرانية.