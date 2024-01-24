الهباش: 80% من المساعدات التي وصلت قطاع غزة مصدرها مصر

قال مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، إن إسرائيل هي من تعرقل دخول المساعدات، وذلك في تعليقه على تصريحات الرئيس السيسي اليوم، باحتفالية عيد الشرطة الـ72، بشأن الادعاءات الإسرائيلية حول إغلاق مصر معبر رفح.

وأضاف الهباش، خلال مداخلة هاتفية على قناة «تن»، مساء الأربعاء: «لن تستطيع هذه الدعايا الإسرائيلية الرخيصة أن تؤثر على عمق الرابطة الأصيلة بين الشعب الفلسطيني ومصر»، مؤكدا أن مصر جزءا جوهريا في العمق العربي والإسلامي للدولة الفلسطينية.

وذكر أن أكثر من 80% من المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة مصدرها مصر وتبرعات الشعب المصري، وفقا لإحصائيات وصلت إليه.

وتابع: "إسرائيل تريد إلقاء اللوم على مصر، إدراكا منها لقدرة مصر على أن تكون الحل والظهير والسند للشعب الفلسطيني، في ضوء قدرتها وحجمها وقوتها".

وشدد على أن الدعايا الإسرائيلية لن تنجح في إفساد الود والإخوة بين الشعب الفلسطيني والمصري، مستشهدا بالدعم المصري بمسارات عديدة للأزمة الفلسطينية، ولعل أبرزها الموقف المصري القوي والصارم أمام تهجير الذي تحاول إسرائيلي اللعب عليه، من خلال القتل والتدمير لدفع الفلسطينيين للهجرة إلى مصر.

وأوضح أن هذا الموقف أفشل المخطط الإسرائيلي، بالإضافة إلى تصدر مصر للموقف السياسي والاقتصادي والإنساني، والمعنوي والإعلامي والقانوني أيضا، مضيفا: «مصر كانت وستبقى الظهير الحقيقي للشعب الفلسطيني وقضيته إلى الأبد».