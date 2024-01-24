سيفرين يعرب عن مخاوفه الأمنية خلال منافسات يورو 2024

قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر سيفرين، إن الأمن هو مصدر القلق الرئيسي خلال بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) المقررة الصيف المقبل في ألمانيا.

وقال سيفرين في مقابلة مع صحيفة "تيليجراف" إنه في ظل الصراعات الدائرة في العالم والتقلبات الحالية، يعد الأمن مصدر القلق الرئيسي.

وتقام بطولة "يورو 2024" وهي أحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم وسط صراعين كبيرين يشارك به عضوان باليويفا -حرب أوكرانيا وحرب غزة.

وقال سيفرين إنه التقى مرتين مع نانسي فيزر، وزير الداخلية الألمانية، التي تضم حقيبتها الوزارية ملف الرياضة، وأضاف أنهما سيلتقيان مجددا في ضوء ما وصفه بأنه "وضع عدواني للغاية" من الناحية الجيوسياسية.

وقال رئيس يويفا :"مخاوفي لا تتعلق فقط بالملاعب، فإنا متأكد من أنها ستجد حماية بشكل مناسب. ولكن الجماهير ستتواجد في أنحاء المدن والبلدات".

وأقر سيفرين بأنه لو تأهل أحد منتخبي إسرائيل أو أوكرانيا، إلى يورو 2024 عبر الدور الفاصل الذي يقام في مراس، فإن ذلك يضيف أبعادا أخرى للتهديدات الأمنية التي تواجه عادة إقامة البطولات الكبرى، سواء من الإرهابيين أو النشطاء.

ولكنه شدد في الوقت نفسه: "لنتفاءل... مازلت اعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام بدعم السلطات الألمانية، التي تعتزم مساعدتنا".

ومن المقرر أن تنطلق منافسات يورو 2024 يوم 14 يونيو في مدنية ميونخ، بينما تقام المباراة النهائية في العاصمة برلين يوم 14 يوليو.