نقابة الصحفيين تهنئ الشعب المصري بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير

وجه مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، التهنئة لجموع الشعب المصري بمناسبة العيد الثالث عشر لثورة 25 يناير المجيدة.

وأكد مجلس النقابة، احترامه وتحيته لجموع المصريين الذين خرجوا في الثورة المصرية وموجاتها المختلفة؛ للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

ووجه التحية لشهداء الثورة والصحافة المصرية الذين ضحوا بدمائهم من أجل رفعة الوطن وحرية مواطنيه، وهو ما أكدته ديباجة الدستور المصري.

وقدم مجلس النقابة، التهنئة للشرطة المصرية في عيدها الثاني والسبعين، موجهًا التحية لشهداء معركة الإسماعيلية الأبطال الذين واجهوا المحتل الإنجليزي من أجل حرية ورفعة مصر، ولكل شهداء الوطن من الجيش والشرطة الذين دفعوا الثمن غاليًا؛ للحفاظ على حرية الوطن وأمنه وسلامته على مر العصور.

وجدد المجلس، مطالبته التي رفعها للحوار الوطني بإطلاق سراح كل الصحفيين المحبوسين والذين تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي المدة القانونية المقررة قانونيًا، وإعادة النظر في قوانين الحبس الاحتياطي، والعفو عمن صدرت ضدهم أحكام بمناسبة عيدي الثورة والشرطة.

وشدد المجلس، على تحيته للخطوات المتخذة في هذا الشأن، متمنيًا أن تشهد الأيام القادمة الإفراج عن عدد من الزملاء المحبوسين.