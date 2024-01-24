3 أندية تدخل سباق التعاقد مع بنزيما

كشف تقرير صحفي عن دخول ثلاثة أندية سباق التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد اقترابه من مغادرة قلعة العميد.

انضم كريم بنزيما لـ اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن المتوج بجائرز البالون دور كأفضل لاعب في العالم عانى من مشاكل في التكيف مع الأجواء في الدوري السعودي، إلى جانب الانتقادات التي تعرض لها من جماهير الاتحاد بسبب سوء النتائج.

وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، هناك ثلاث أندية تسعى للتفاوض مع كريم بنزيما في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد اقترابه من الرحيل عن قلعة العميد.

أوضحت «ماركا» أن أولمبيك ليون، الفرنسي، الأقرب لضم بنزيما، خاصة في ظل اقتناع بنزيما بأن ما سيكسبه في أوروبا سيكون جزءًا صغيرًا مما يتخلى عنه من راتبه مع اتحاد جدة.

وأضافت «ماركا» أن هناك اهتمام من جانب مانشستر يونايتد وآرسنال لضم بنزيما، ولكن اليونايتد يريد التعاقد مع بنزيما حتى نهاية الموسم معارًا فقط، ويريد بنزيما التوقيع على عقد لمدة عامين على الأقل.

ويرغب أرسنال في ظل إصابات جيسوس المستمرة وتراجع مستوى نيكيتياه، في ضم بنزيما، لكن حتى الآن لم يتم دراسة ملف الانتقال للمدفعجية من جانب بنزيما.