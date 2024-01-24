أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 378 ألفا و660 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 378 ألفا و660 جنديا، بينهم 840 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس الثلاثاء فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأربعاء.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 6227 دبابة، منها 13 دبابة أمس الثلاثاء فقط، و11579 مركبة قتالية مدرعة و9008 نظام مدفعية و971 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و659 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 331 طائرة، و324 مروحية، و6998 طائرة مسيرة، و1842 صاروخ كروز، و23 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و12005 من المركبات وخزانات الوقود، و1416 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.