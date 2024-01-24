سلوفاكيا تعلن استعداد أوكرانيا للسماح باستمرار تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا بعد 2024

قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، إن أوكرانيا مستعدة للسماح باستمرار تدفق الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا إلى ما بعد العام الحالي، عندما ينتهي عقد النقل الحالي بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف فيكو، في مقطع فيديو بثه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عقب اجتماعه مع نظيره الأوكراني دينيس شميهال: "تم التوصل إلى اتفاق يسمح باحتمال استمرار تدفق الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا وهو خبر عظيم، ويعني هذا أن سلوفاكيا ستكون قادرة على مواصلة نقل هذا الغاز وهو ما سيفيد أيضا النمسا وإيطاليا، اعتقد أننا قادرون على وضع تفاصيل هذا الاتفاق قريبا".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه إذا تم التوصل إلى هذا الاتفاق، فإنه سيوفر بعض الراحة للعملاء الأوروبيين الذين مازالوا يحصلون على الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.

ويذكر أن أوكرانيا قالت في وقت سابق إنها لا تريد تمديد عقد نقل الغاز الروسي الحالي البالغة مدته 5 سنوات مع شركة جازبروم الروسية.

وأشارت بلومبرج إلى رفض مكتب رئيس وزراء أوكرانيا وشركة جازبروم وشركة نفتوجاز الأوكرانية التعليق على هذه الأنباء.

وفي حين يبقى الاتفاق الحالي على أوكرانيا كمعبر رئيسي لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، فإن كميات الغاز التي يتم نقلها على شبكة الخطوط الأوكرانية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير من العام الماضي تمثل أقل من 40% من الكميات المتفق على نقلها. وفقدت أوكرانيا السيطرة على نقاط عبور حدودية رئيسية لنقل الغاز الروسي بسبب احتلال القوات الروسية لشرق أوكرانيا.

وقال المحللون في شركة الاستشارات إنيرجي أسبكيتس، في وقت سابق من الشهر الحالي: إن "هناك خطر حقيقي بألا تواصل جازبروم ضخ الغاز إلى المشترين في الاتحاد الأوروبي من خلال حجز طاقات نقل عبر الخطوط الأوكرانية بتعاقدات قصيرة الأجل، وهو خيار تستطيع جازبروم استخدامه من خلال مزايدات لبيع طاقات النقل في هذه الخطوط.