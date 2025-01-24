ترقب إسرائيلي للمرحلة الثانية من تبادل الأسرى مع حماس

يسود حالة ترقب كبير في إسرائيل قبيل المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، المقرر تنفيذها، غدا السبت.

ومن المفترض، وفقا للاتفاق، تسليم حركة حماس قائمة بأسماء 4 أسيرات إسرائيليات سيتم إطلاق سراحهن في هذه المرحلة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ومع ذلك، لا تزال إسرائيل غير واثقة مما إذا كانت حماس ستعلن الأسماء بشكل علني كما حدث في المرحلة الأولى، أو سيتم تسليمها عبر القنوات الدبلوماسية مع قطر.

وتشير التقديرات الأمنية في إسرائيل إلى أن نشر الأسماء في الإعلام خلال المرحلة الأولى كان يهدف إلى تسريع العملية بعد التأخير الذي نُسب إلى صعوبات فنية.

لكن في المرحلة الحالية، قد تعود حماس إلى الإجراء المتفق عليه بتسليم القائمة لرئيس وزراء قطر، الذي سينقلها بدوره إلى رئيس الموساد. ومن المتوقع أن تشمل القائمة مدنية إسرائيلية وثلاث مجندات.

ووفقا للاتفاق، في حال إطلاق سراح الأسيرات الأربع، ستطلق إسرائيل سراح 180 أسيرا فلسطينيا، بينهم 90 محكوما بالمؤبد.

كما تشير تقديرات إلى أن من بين الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، سيكون زكريا زبيدي، أحد رموز المقاومة في مدينة جنين.