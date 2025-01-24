يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في ساعاته الأولى، توافد جمهور وقراء المعرض بأعداد كبيرة وفئات عمرية مختلفة من الأطفال والشباب وكبار السن.

واستقبل المعرض رحلات مدرسية وجامعية كثيرة ومتنوعة، وسط تواجد أمني مكثف من رجال الشرطة لتسيير دخول وخروج الجماهير إلى المعرض.

كما شهدت قاعات معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالا كبيرا من القراء في أجواء تسودها البهجة والسرور بين الزوار والعارضين.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 يقام هذا العام تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، يجمع بين دور نشر محلية ودولية تقدم مجموعة متنوعة من الكتب في شتى المجالات، كما يتميز بتنظيم أنشطة ثقافية وورش عمل تناسب جميع الأعمار.

وتستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 حتى 5 فبراير بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتشهد الدورة الـ56 فعاليات ثقافية وفنية يشارك فيها نخبة من الكتاب والمثقفين المصريين والعرب والأجانب، وكان وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو قد افتتح أمس معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 رسميا، وسط حضور رسميا كبير من الكثير من الوزراء، ووسط تغطية صحفية وإعلامية كبيرة.

جدير بالذكر أنه سلطنة عمان هي ضيف الشرف بهذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و 6150 عارضًا للإصدرات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم، ومن بينها أكثر من 10 دول تشارك لأول مرة وهي: تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورنام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا، ويشتمل المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.