بدء مناقشات لسحب الثقة من الحكومة التايلاندية

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بدأت، اليوم الاثنين، مناقشات في البرلمان التايلاندي لسحب الثقة من الحكومة، حيث يهاجم أعضاء المعارضة الحكومة المنحازة للجيش.

وبدأ زعيم المعارضة سومبونج امورنفيفات الجلسة البرلمانية بالقول إنه لا يمكن ائتمان رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا على قيادة البلاد، حيث اتهمه بالافتقار للاحترام للقيم الديمقراطية وعدم الكفاءة والفساد.

ويترأس برايوت تايلاند منذ أن تولى السلطة عام 2014 بعد انقلاب عسكري. واحتفظ بمنصبه عقب الفوز بالانتخابات التي أجريت في مارس الماضي، وفقا لقواعد جديدة طرحها المجلس العسكري.

وواجه برايوت خلال الأيام الماضية انتقادات عقب أن قضت المحكمة الدستورية بحل حزب المستقبل إلى الأمام، الذي يمثل قوة صاعدة في صفوف المعارضة التايلاندية.

وقال سومبونج: "هذه ديمقراطية مزيفة، ينتج عنها دولة غير مستقرة سياسيا"، وأضاف: "لا أستطيع أن أدعك تمرر هذا النوع من الديمقراطية لجيلنا القادم".

ومن المقرر أن تنتهى المناقشات بشأن رئيس الوزراء و5 وزراء الخميس المقبل.

ومن المرجح ألا تواجه حكومة برايوت أي تداعيات جراء هذه المناقشات، حيث إن الائتلاف الحاكم يشغل أغلبية المقاعد في البرلمان.

وقال برايوت في البرلمان: "أريد أن تكون المناقشة بناءة"، مضيفا: "هناك الكثير من التلاعب بالحقائق هذه الأيام وخاصة الأخبار المزيفة".