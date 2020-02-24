استمرار خروج المستثمرين من الشركات التركية المسجلة في بورصتي لندن ونيويورك

أظهرت بيانات وكالة بلومبرج للأنباء، استمرار خروج المستثمرين الأجانب من الشركات التركية للأسبوع الرابع على التوالي، حيث ذكرت الوكالة اليوم أن المستثمرين الأجانب باعوا خلال الأسبوع الماضي ما قيمته 9.35 مليون دولار من أسهم الشركات التركية المسجلة في بورصتي لندن ونيويورك، ليستمر بيع الأجانب للأسهم التركية للأسبوع الرابع على التوالي.

وأشارت بلومبرج إلى أنه تم تسجيل أطول فترة خروج مستمرة للمستثمرين الأجانب من الشركات التركية في أكبر سوقين للأسهم التركية منذ أغسطس 2019.

وبلغت قيمة صافي مبيعات المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات التركية المسجلة في بورصة نيويورك خلال الأسبوع الماضي 2.76 مليون دولار، في حين بلغت قيمة صافي المبيعات في بورصة لندن 5.1 مليون جنيه إسترليني (6.59 مليون دولار).

وتراجعت أسهم الشركات التركية في بورصة لندن بنسبة 2% في حين تراجعت في بورصة نيويورك بنسبة 3.1% في ظل تراجع الليرة التركية وتزايد المخاطر الجيوسياسية المحيطة بتركيا.