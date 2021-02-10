بدء طرح الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا في كوريا الجنوبية اليوم

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يبدأ، اليوم الأربعاء، طرح الدفعة الأولى من لقاحات "أسترازينيكا" المضادة لفيروس كورونا، التي صنعتها شركة كورية جنوبية لإنتاج اللقاحات.

ونقلت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم عن السلطات الصحية قولها، إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي صنعها مصنع تابع لشركة "إس.كيه.بايوساينس" في مدينة اندونج جنوب شرق البلاد، سيتم نقلها إلى مركز توزيع في منطقة "اتشيون" بإقليم جيونجي، صباح اليوم الأربعاء.

ويتم نقل الدفعة الأولى التي تشمل 1.5 مليون جرعة إلى مراكز صحية ومستشفيات خاصة برعاية المسنين ودور رعاية المسنين ومنشآت إعادة تأهيل في مختلف أنحاء البلاد، غدا الخميس لتطعيم الموظفين والمرضى تحت سن 65 عاما في المنشآت.

وتبدأ عملية التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" في الساعة التاسعة من صباح بعد غد الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأعرب حوالي 289 ألف شخص في المستشفيات الخاصة برعاية المسنين ودور رعاية المسنين ومنشآت إعادة التأهيل عن نيتهم لتلقي اللقاح.