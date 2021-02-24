تحرير 16 مخالفة للمخابز بدمنهور وحوش عيس في البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع مديرية التموين، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية؛ للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك مواجهة الغلاء وجشع التجار، ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، يفيد بشن الرقابة التموينية بالبحيرة برئاسة المهندس صلاح الطايفي.

أسفرت الحملة عن تحرير 16محضرا، منها 13 إنتاج خبز ناقص الوزن، و2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش بالمخبز.