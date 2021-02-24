بايدن والكاظمي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية ومحاربة داعش

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء الثلاثاء العلاقات الثنائية بين بلديهما والتعاون في محاربة تنظيم داعش.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "بحثتُ في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين والعمل على دعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة داعش، كما أكدنا العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على اساس السيادة الوطنية العراقية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الكاظمي إن بلاده "لن تكون ساحة لتصفية الحسابات".

وأوضح خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أن "الصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها، لكن أجهزتنا الأمنية ستصل إلى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام" ، وذلك في إشارة للهجمات الصاروخية التي تستهدف المنطقة الخضراء في بغداد بين الحين والآخر ، وتلك التي استهدفت مطار أربيل الدولي مؤخرا.

وأكد أن" العمليات الاستباقية ضد الإرهاب مستمرة وفي تصاعد للقضاء على ما تبقى من جحور الإرهاب وبؤره ونحيي قواتنا البطلة بكل صنوفها وهي ترابط ليلًا ونهارًا في ملاحقة خلايا الإرهاب".