أنصار حماية البيئة في موزمبيق يحققون في نفوق 111 دولفين

يجري أنصار حماية البيئة البيئة في موزمبيق تحقيقا في نفوق أكثر من 100 من حيوان الدولفين في أرخبيل قبالة سواحل البلاد.



وقالت الإدارة الوطنية للمناطق المحمية في بيان إنه تم اكتشاف 86 من الدلافين النافقة على شاطئ حديقة أرخبيل بازاروتو الوطنية أمس الثلاثاء، بعد العثور على 25 في نفس المنطقة يوم الأحد.



وأوضحت الإدارة اليوم الأربعاء، إنه لم تظهر أي علامات إصابة على الدلافين الدوارة والتي تنتشر في المياه الاستوائية البحرية حول العالم، وتنتظر السلطات نتائج المختبرات للمساعدة في تحديد سبب نفوقها.



كما أرسلت الحكومة فريقا من الخبراء والمسؤولين إلى المنطقة للمساعدة في التحقيق.



يذكر أن حديقة بازاروتو البحرية المحمية، التي تقع في قناة بين موزمبيق ومدغشقر، هي جنة للحيوانات حيث يعيش بها حيتان ودلافين وأبقار البحر والعشرات من أنواع الطيور والزواحف بالإضافة إلى حوالي 2000 نوع من الأسماك.