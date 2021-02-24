تراجع العائد على السندات الهندية بعد مقابلة تلفزيونية لمحافظ البنك المركزي

تراجع العائد على سندات الخزانة الهندية بعد تأكيد محافظ بنك الاحتياط الهندي (المركزي) شاكتيكانتا داس، دعم البنك للسيولة النقدية في النظام الحالي، في الوقت الذي لم يكشف فيه عن خارطة الطريق بشأن مشتريات البنك من سوق السندات المفتوحة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، إلى أن العائد على السندات العشرية الهندية تراجع بمقدار نقطة أساس واحدة بعد بث المقابلة التلفزيونية مع محافظ البنك المركزي الهندي.

وقال داس في المقابلة، إن دعم السيولة النقدية سيستمر في الوقت الذي سيستمر فيه الاقتراض الحكومي بطريقة منظمة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

كان البنك المركزي الهندي قد أبقى في الشهر الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، لدعم النمو، مع الإعلان بشكل منفصل عن خطة لامتصاص السيولة الزائدة التي سمح بها كجزء من التدابير لمواجهة التداعيات الاقتصادية لكورونا.