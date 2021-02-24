الأردن يفرض حظر تجول شامل من مساء الخميس وحتى صباح السبت للتصدي لكورونا

أصدرت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء قرارا بفرض حظر تجول شامل ابتداء من الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس وحتى السادسة من صباح يوم السبت من كل أسبوع وحتى إشعار آخر، وذلك من أجل التصدي لانتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية علي العايد قوله إنه "يمنع تجوال الأفراد من الساعة العاشرة مساء وحتى السادسة صباحاً من كل يوم".

وتابع العايد أنه تم تخصيص ساعة لأداء صلاة الجمعة سيرا على الأقدام يحدّدها وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة، مضيفا أنه سيستمر"تغليظ العقوبات على المقاهي والمطاعم التي تقدّم الأرجيلة".

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني محمد أحمد الخلايلة أنه سيتمّ توجيه الأئمة والمصلّين لتطبيق الإجراءات الاحترازيّة في المساجد، مضيفا أنه سيتم صباح يوم الخميس من كل أسبوع تحديد ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة.

من جانبه، أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، الاستمرار في تعليق دوام طلبة الصفين العاشر والحادي عشر ضمن المرحلة الثانية للعودة للتعليم الوجاهي حتى إشعار آخر.

وأكد أن الوزارة ستستمر في تقييم الوضع الوبائي ومراجعة هذه القرارات بشكل دوري واتخاذ اللاجراءات اللازمة وإعلانها بكل شفافية ووضوح.

وقال وزير الصحة نذير عبيدات إن السلالة البريطانية هي السائدة في الحالات المكتشفة في عمان وباقي المحافظات،موضحا أن خطورة السلالة البريطانية تتمثل في قدرتها العالية في التفشي مشيرا إلى أن الواقع الوبائي يتطلب إجراءات حازمة للحد من انتشار العدوى مثل زيادة ساعات الحظر وإغلاق بعض القطاعات.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 22 حالة وفاة و4024 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الاربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4611 وفاة و376441 إصابة.