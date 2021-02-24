 الجيش البريطاني يخصص 1.7 مليار دولار لتحديث 150 دبابة - بوابة الشروق
الأربعاء 24 فبراير 2021 4:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:
النتـائـج تصويت

الجيش البريطاني يخصص 1.7 مليار دولار لتحديث 150 دبابة

البحرية البريطانية_أرشيفية
البحرية البريطانية_أرشيفية
وكالات:
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 4:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 4:27 م

يعتزم الجيش البريطاني تحديث 150 دبابة بتكلفة قد تصل إلى 1.7 مليار دولار، فيما سيفكك 77 دبابة لتخرج من الخدمة.

وذكرت صحيفة "التايمز" أنه من المقرر تحديث 150 دبابة من نوع "تشالنجر 2"، وتجهيزها بمدافع جديدة (Rheinmetall) عيار 120 ملم، الذي تستخدمه قوات الناتو الأخرى.

وسيخصص الجيش البريطاني لحوالي 1.7 مليار دولار حتى تصبح هذه الدبابات جاهزة للخدمة وقادرة على المشاركة في العمليات القتالية، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي نفس الوقت قد يوقف الجيش البريطاني استخدام مئات الوحدات من مركبة المشاة البريطانية "واريور" ويستبدلها بأكثر من 500 مركبة بوكسر ذات ثماني عجلات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك