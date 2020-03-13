باكستان تسجل 1329 إصابة جديدة و38 وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 1329 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 573 ألفا و903 أشخاص.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية -حسبما ذكرت صحيفة /اكسبرس تريبيون/ الباكستانية اليوم الأربعاء- بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 38 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفًا و675 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 537 ألفًا و240 شخصًا، بعدما تماثل للشفاء خلال الساعات الأخيرة 905 أشخاص.