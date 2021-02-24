برلماني: لابد من تفعيل الرقابة على مراكب بحيرة مريوط ومنع خروجها بدون تصريح

تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بالعزاء لأسر ضحايا حادث غرق مركب ببحيرة مريوط، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إنه لا يمكن الجزم بالعدد النهائي لضحايا الحادث طالما أعمال البحث والإنقاذ مستمرة، ذاكرًا أن المسؤولية مشتركة بين الضحايا والجهات التنفيذية بالدولة.

وأوضح أنه لابد من تفعيل رقابة هيئة الثروة السمكية على خروج ودخول المراكب من وإلى البحيرة، خاصة في ظل موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مضيفًا أن المركب لم يحصل على ترخيص للإبحار.

وذكر أنه أودع تلك النقاط في طلب الإحاطة الذي تقدم به لمجلس النواب، موضحًا أنه لابد من منع أي مركب ينقل المواطنين من الإبحار إلا بعد حصوله على تصريح.

وطالب «قاسم» في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأجهزة المختصة بالقيام بدورها على أكمل وجه في الرقابة على الشواطئ وعدم السماح بالمراكب غير المرخصة بالسير والتنزه داخل البحر، خاصة في ظل التقلبات الجوية حفاظاً على أرواح المواطنين، محذراً من تكرار مثل هذه الحوادث العشوائية والتى تتم بدون ضوابط أو رقابة.

وتلقت شرطة الإسكندرية، إخطارًا بغرق مركب على متنهما 20 فردًا، بينهم أطفال ونساء، من عائلة «أبو مطيرد»، قبيلة العزايم، أثناء عودتهم من نزهة ترفيهية ليلية تسمى لدى البدو «زردة»، على جزيرة صغيرة، تستخدم لتناول الأطعمة في منطقة الجراري أمام ستاد برج العرب.