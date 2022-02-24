 الجزائر تدعو رعاياها في أوكرانيا إلى توخي الحذر والحيطة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجزائر تدعو رعاياها في أوكرانيا إلى توخي الحذر والحيطة

أ ش أ
نشر في: الخميس 24 فبراير 2022 - 3:44 م | آخر تحديث: الخميس 24 فبراير 2022 - 3:44 م

دعت الجزائر، اليوم الخميس، رعاياها من أفراد الجالية المتواجدة في أوكرانيا إلى توخي الحذر مع بداية العملية العسكرية الروسية.

ودعت السفارة الجزائرية في أوكرانيا، في بيان لها، كافة المواطنات والمواطنين المتواجدين عبر ربوع هذا البلد إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات، التي تسديها السلطات الأوكرانية، لاسيما تلك المتعلقة بضرورة المكوث في المنازل، وعدم التنقل إلا في الضرورة القصوى، نظرا للتطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها أوكرانيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية عسكرية في إقليم دونباس، شرقي أوكرانيا، الذي يضم منطقي لوجانسك ودونيتسك.

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